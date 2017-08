Update: Square Enix kondigt Secret of Mana-remake aan

Update: Square Enix heeft op PlayStation Blog aangekondigd dat de Secret of Mana-remake op 15 februari wereldwijd verschijnt. Bekijk hieronder de trailer.

Origineel bericht: Square Enix heeft een remake van Secret of Mana aangekondigd voor PlayStation 4 , Vita en pc. De game verschijnt op 15 februari 2018 in Japan.

De game is een volledige remake met nieuwe stemmen, muziek en andere extra's. Volgens geruchten van 4Gamer krijgt de game een online multiplayer en bevat de PlayStation Vita-versie een lokale multiplayer-modus.

In Japan zullen alle versies omgerekend 44 dollar kosten en wordt ook een limited edition uitgebracht, met onder andere figurines, de soundtrack en een artbook. Ook dook de game op via een bericht van PlayStation Blog Latin America , waardoor wordt vermoed dat de remake ook in het Westen verschijnt.

Secret of Mana is in Japan bekend als Seiken Densetsu 2. De game werd samen met Final Fantasy Adventure en Seiken Densetsu 3 uitgebracht voor Nintendo Switch in Japan.