Misty en Brock keren terug in Pokémon Sun en Moon-anime

Brock en Misty vergezellen Ash Ketchum in het nieuwste seizoen van de Pokémon-anime. Dat is aangekondigd in een Japans tijdschrift.



De twee personages zijn vrienden van hoofdpersonage Ash Ketchum en werden geïntroduceerd in het allereerste seizoen genaamd Pokémon Indigo League uit 1997.



Later besloten de drie vrienden allemaal hun eigen pad volgen. Misty koos ervoor de beste water-Pokémon-trainer worden en Brock ging zijn droom als Pokémon-fokker achterna. Hierdoor bleven de personages voor lange perioden weg uit de serie. Brock is nog wel zo af en toe verschenen in latere Pokémon-seizoenen. Zo reist hij met Serena, Clemont, Bonnie en Ash mee voor een korte tijd in Pokémon X & Y.

Nu komen Brock en Misty terug om Ash Ketchum te vergezellen tijdens zijn avontuur in de Alola-regio tijdens een verhaal dat is opgedeeld in twee afleveringen. De afleveringen verschijnen in Japan op 14 en 21 september. In dit korte verhaal, dat deel uitmaakt van de hoofdserie, zal Misty beschikken over een Mega Gyarados en neemt Brock zijn Mega Steelix mee.



Bekijk hieronder de bladzijde uit het Japanse tijdschrift.