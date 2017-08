Vr-modus in code van besturingssysteem Switch aangetroffen

Op Reddit is een afbeelding geplaatst waarin te zien is dat een vr-modus wellicht aanwezig is in het besturingssysteem van de Switch.

Nintendo heeft niets bekendgemaakt over plannen voor een virtual reality-modus voor Switch-spellen. Het feit dat er wel code aanwezig is in het besturingssysteem dat virtual reality lijkt te ondersteunen betekent dat daar in de toekomst wellicht verandering in komt.

De vondst in de interface van Nintendo Switch brengt veel vragen met zich mee. Zo is het nog onduidelijk op welke manier vr-games op Nintendo Switch gespeeld moeten worden. Een vr-bril voor het nieuwe systeem van Nintendo is in ieder geval nog niet aangekondigd.

Nintendo heeft vorig jaar patent aangevraagd voor een virtual reality-accesoire voor de Switch. Het bedrijf gaf aan virtual reality geïnteresseerd te zijn in virtual reality, maar nog wel bezorgd te zijn over de gezondheidsrisico's en geschiktheid voor kinderen. Vorige maand lanceerde het Japanse bedrijf wel al Mario Kart Arcade GP VR, die te spelen zijn op arcades in hun thuisland.