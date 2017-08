Europese PlayStation Store ontvangt Knack 2-demo

Nog maar een weekje en Knack keert weert terug in het vervolg op de PS4-launchgame. Je kunt nu alvast de game uitproberen via een gratis demo op PSN.



De demo bevat een level die zich afspeelt in een klooster. Dit level is al meerdere malen tijdens evenementen getoond maar is nu dus speelbaar voor PS4-eigenaren. De download is 2,6 GB groot.



Knack 2 verschijnt op 6 september exclusief voor PlayStation 4. Het origineel verscheen op de lancering van PlayStation 4 en bood redelijk oppervlakkige platformactie en gevechten.