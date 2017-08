Telltale's The Walking Dead via backwards compatibility naar Xbox One

Seizoen 1 en 2 van Telltale-serie The Walking Dead zijn nu via backwards compatibility speelbaar op Xbox One.

Dat betekent dat de twee seizoenen, met elk vijf afleveringen, alsmede de uitbreiding The Walking Dead Michonne, nu op Microsoft's huidige console gespeeld kunnen worden. Mensen die de game op Xbox 360-disk hebben kunnen hem spelen op Xbox One door de disk in de console te doen, maar gamers met een digitaal exemplaar kunnen hem opnieuw downloaden via Xbox Live.

Eind vorig jaar verscheen een derde seizoen en Telltale werkt aan een laatste, vierde seizoen.