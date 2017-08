Bekijk tientallen indiegames voor de Switch - Trailer

In een nieuwe trailer worden tientallen aankomende indiegames voor de Switch getoond.



Het betreft games die nog dit jaar of begin volgend jaar op de eShop van de Switch verschijnen. Dit is niet te verwarren met de Ninties Showcase die vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd wordt uitgezonden. Daar worden waarschijnlijk gedeeltelijk weer andere games getoond.



In deze trailer komen de volgende games voorbij: SteamWorld Dig 2, Shu, World to the West, Monster Boy And The Cursed Kingdom, Nine Parchments, Unbox Newbies Adventure, Uurnog, Flat Heroes, Hollow Knight, Rogue Troopers Redux, Flipping Death, Owlboy, State of Mind, Yoku’s Island Express, Constructor Plus, Away Journey to the Unexpected, Battle Chasers Night War, Huntdown, Lichtspeer: Double Speer Edition en 8-bit Armies.