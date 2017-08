PES 2018-demo nu beschikbaar voor PlayStation en Xbox

De demo van Pro Evolution Soccer 2018 is vandaag uitgekomen voor PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 en Xbox 360.

De demo bevat de Exhibition- en Co-op-modi en is alleen offline speelbaar. Twee stadions zijn speelbaar: Camp Nou in Barcelona en Signal Iduna Park in Dortmund. Ook het aantal teams is beperkt. Spelers kunnen kiezen uit onder andere Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milan. Ook worden een aantal Zuid-Amerikaanse en internationale teams beschikbaar gesteld.

PES 2018 verschijnt op 12 september voor PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 en pc. De demo is niet verkrijgbaar voor pc.