Destiny 2-fans boos over aim assist voor controllers in pc-versie

De community van Destiny 2 is niet heel erg blijg met de manier waarop controllers worden ondersteund in de pc-versie van de aankomende shooter. Het gebruik van aim assist maakt de game namelijk bijzonder oneerlijk volgens veel fans.

Spelers die Destiny 2 spelen met een controller maken automatisch gebruik van aim assist, wat het mikken van wapens automatisch centreert op de tegenstander. Op het officiële Destiny 2-forum en de verschillende subreddits rondom de game geven spelers aan het oneerlijk te vinden. Tevens zou de mate van aim assist heel erg hoog zijn, waardoor het meer lijkt op een illegale aimbot.

In onderstaande Twitch-clip is de gulle auto aim in actie te zien. Hier is vooral in 0.25x-snelheid duidelijk te zien dat spelers voordeel hebben met het gebruik van controllers.

Spelers zijn ook ontevreden omdat het mogelijk is om de aim assist aan te zetten voor gebruikers die muis en toetsenbord gebruiken. De instructie hiervoor is inmiddels al verwijderd van de Destiny 2-subreddit.

Een ontwikkelaar van Bungie plaatste op het officiële forum: "Dit was een onderwerp dat we hebben geanticipeerd. Het is een gesprek dat we zullen blijven volgen. Blijf alsjeblieft eerlijke feedback over jouw ervaringen delen. Dit is waarom we testen... we praten verder na de pc-bèta."

Mogelijk wordt de aim assist in de toekomst verminderd in de pc-versie. Eerder heeft Bungie al aangegeven de balans van de pc- en consoles-versies apart te houden.

Destiny 2 is vanaf 24 oktober beschikbaar voor pc. Op PlayStation 4 en Xbox One verschijnt de shooter al op 6 september. De open bèta op pc eindigt vandaag.