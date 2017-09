84-jarige vrouw vangt alle zakmonsters in Pokémon Go

De 84-jarige grootmoeder Tan Nai Keow uit Singapore heeft alle 237 verschillende pokémon gevangen die in de regio beschikbaar zijn. Zij de game sinds maart dit jaar.

Na een dagelijkse sessie Qi gong-oefeningen loopt of fiets Tan rond in Chinese Garden in Jurong East voor ongeveer een uur terwijl zij verscheidene pokémon vangt en Poké Stops gebruikt. De Pokémon-trainer geeft aan dat ze ongeveer een à twee uur per dag Pokémon Go speelt op haar iPhone 7 Plus. Het helpt haar actief en fit te blijven op oudere leeftijd. Ze legt uit:

“Hoe meer ik leerde van de game, des te meer mijn interesse groeide. Ik voel me niet meer eenzaam door een of twee uur per dag te spelen. Er was een voorstelling op het strand en ik stopte niet eens om te kijken!”

Verder voegt ze toe: “Ik vind een hele hoop pokémon schattig, ook al weet ik van de meeste namen niet hoe ik ze uit moet spreken, aangezien ze Engels zijn. Er is er eentje die Blissey heet, een dik vrouwtje met een lange levensduur en goede aanvallen. Ook is er die dikke en een Pikachu met een petje op. Ik weet wel hoe ik ze moet vangen.”

Op dit moment is haar doel om level 35 te worden. Bekijk hieronder de video van TODAY, waarin Tan Nai Keow te zien is. Zou jij nog Pokémon Go spelen op je 84ste?