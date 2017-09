Game van maker El Shaddai komt mogelijk naar het westen

De nieuwe game van de ontwikkelaar van El Shaddai komt vermoedelijk naar de VS en Europa.



Dat blijkt uit een video van de game, genaamd The Lost Child, die kort was geüpload op het westerse kanaal van NIS. Takeyasu Sawaki, de man achter de stijlvolle PS3- en Xbox 360-game El Shaddai, zit achter deze jrpg. De persoon die verantwoordelijk is voor het design van de personages van Okami helpt ook mee aan de game.

De video, die niet is bekeken, werd meteen weer offline gehaald, maar de naam lijkt te hinten naar een westerse release. Voorheen stond de game alleen maar voor Japan gepland. Daar is hij sinds eind augustus verkrijgbaar. The Lost Child draait over een journalist die tussen een conflict tussen engelen en demonen komt.

Hoewel de trailer in kwestie niet beschikbaar is, kan hieronder een eerdere video bekeken worden.