Masi Oka bespreekt de productie van de Mega Man-film

Masayori "Masi" Oka, producer van de recent gelanceerde Death Note-film op Netflix en bekend als Hiro Nakamura uit de tv-serie Heroes, is nu bezig met een Mega Man-film en bespreekt de uitdagingen die het proces met zich meebrengt.

De producer werkt samen met de filmmakers Henry Joost en Ariel Schulman, die vooral bekendstaan als makers van Paranormal Activity 4. Masayori Oka geeft aan in een interview met Collider : "We zijn net begonnen met de productie van de Mega Man-film." De komst van de Mega Man-film werd in juli al bevestigd, maar nu is net de productie van de film gestart.

Verder laat hij weten groot liefhebber te zijn van de Mega Man-franchise en geeft hij aan veel vertrouwen te hebben in het proces. Hij laat echter ook weten dat er ook veel uitdagingen bij komen kijken.

"Bij manga draait het veel om de ontwikkeling van personages binnen een structureel verhaal. Een videogame gaat meer over mechanics, waarbij het verhaal wat meer op de achtergrond kan vallen," vertelt Masayori Oka. "Er komen dus veel uitdagingen kijken bij het verfilmen van een game-franchise, maar ik heb er veel zin in aangezien onze regisseurs goede filmmakers zijn en ook nog eens grote fans zijn van de game. Met alles wat geanimeerd is, een game of elk soort IP, wil je zeker weten dat de makers van de film fans zijn, aangezien dat ervoor zorgt dat er in ieder geval veel respect en begrip op de set is voor het originele verhaal en de kern van de franchise."

Wanneer de film lanceert of welke acteurs precies meespelen in de film is nog niet onthuld. Op filmsite IMDB scoort de live-action Death Note-film een magere 4,6/10.