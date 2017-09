Code Vein-video met zeventien minuten gameplay uitgebracht

Er is een video uitgebracht waarin zeventien minuten aan Code Vein-gameplay te zien is.

In de teaser van de game zit de zin "Prepare to dine" en is daarmee een referentie naar de Dark Souls-games. De uitgever zelf vertelt dat de game een "dungeon exploration actie-rpg" is. In de vrijgegeven gameplayvideo is te zien dat de game inderdaad veel lijkt op games uit de Souls-franchise. Zo lijken bewegingen, wapens en wellicht zelfs vechtanimaties uit de franchise gehaald te zijn.

Code Vein komt uit in 2018 voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Bekijk hieronder de video van IGN.