Artistieke indiegame Figment verschijnt op 22 september

De prachtig vormgegeven indiegame Figment verschijnt op 22 september voor pc en Mac. Er is daarbij een nieuwe trailer van de game uitgegeven.



Het spel van de Deense studio Bedtime Digital Games stond vorig jaar op Indigo en gooide hoge ogen dankzij de unieke artstyle en de manier waarop muziek gecombineerd wordt met de graphics.



De game komt ook naar consoles: ergens deze winter moet Figment op PlayStation 4, Xbox One en Switch verschijnen. Een precieze releasedatum is er nog niet.



Figment komt op 22 september naar pc en Mac via Steam en GOG.com. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.