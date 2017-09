Huidskleur in South Park: The Fractured but Whole bepaalt de moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad van South Park: The Fractured but Whole is afhankelijk van de gekozen huidskleur van de speler.

In de rpg maken spelers hun eigen South Park-avatar. Daarbij zijn onder meer kleding en gezichtsbeharing aan te passen. Daarnaast is ook de moeilijkheidsgraad te kiezen, die verandert met de gekozen huidskleur van de avatar. Hoe lichter de uitgekozen huidskleur, hoe makkelijker het spel is.

"Maak je geen zorgen, dit heeft geen invloed op gevechten", zegt South Park-personage Eric Cartman tijdens het keuzeproces. "Alleen elk ander aspect van je leven." Ubisoft laat weten dat de huidskleur onder anderen invloed heeft op de hoeveelheid geld die spelers verdienen en de manier waarop de speler wordt aangesproken. De reacties op dit vrijgegeven aspect van de game zijn verdeeld.

Spelers hebben in deze South Park-game ook de mogelijkheid een vrouwelijk en transgender personage te creëren. Deze keuze heeft geen invloed op hoe moeilijkheid van het spel. In The Stick of Truth waren alleen mannelijke personages speelbaar. De nieuwe South Park-game komt uit op 17 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.