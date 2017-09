Kijk vannacht naar Nintendo Direct over aankomende games

Nintendo heeft aangekondigd een nieuwe Nintendo Direct uit te zenden in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 september.

De Direct-uitzending duurt ongeveer 45 minuten en gaat voornamelijk over de games die de komende maanden op de Switch en 3DS verschijnen. Volgens de aankondiging worden hierbij in ieder geval nieuwe details over Super Mario Odyssey bekendgemaakt.

Vermoedelijk wordt ook nieuwe informatie onthuld over de aankomende dlc voor Zelda: Breath of the Wild. Verder is het mogelijk dat er nieuwe beelden vrijgegeven worden van Fire Emblem Warriors, Xenoblade Chronicles 2, Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon en Pokkén Tournament. Wellicht komen games als Metroid Prime 4 en de Pokémon-rpg voor Switch nog aan bod. De kans is groot dat er ook nieuwe titels worden aangekondigd.

Bekijk hieronder de Nintendo Direct. De presentatie begint om 0:00 uur in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 september. Wat hoop jij te zien in deze Nintendo Direct-presentatie?