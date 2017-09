Demo van Fifa 18 vanaf vandaag beschikbaar

EA heeft de releasedatum voor de demo van Fifa 18 vrijgegeven. Fans van Fifa kunnen de nieuwste editie vanaf vandaag proberen. De demo is ergens in de middag beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en pc.

Spelers kunnen hiermee de Kick Off-modus testen. Hier kan een snel potje tegen andere spelers of CPU-tegenstanders worden gestart. Tevens is er een voorproefje beschikbaar van de verhalende modus The Journey: Hunter Returns.

De volgende teams zijn beschikbaar in de demo:



Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern Munich

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe



Vier stadions zijn beschikbaar in de proefversie:



Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

Fifa 18 is vanaf 29 september beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Switch, pc, Xbox 360 en PlayStation 3.