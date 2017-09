3DS-versie van Minecraft komt vandaag uit

Minecraft komt naar de Nintendo 3DS, zo heeft het bedrijf aangekondigd tijdens de Nintendo Direct-uitzending. De game komt vandaag al op de eShop uit.



De game, die voluit Minecraft: New Nintendo 3DS Edition heet, is alleen speelbaar op New 3DS en New 2DS. Deze versie heeft zowel de Survival- als de Creative-modi en twee mogelijkheden voor de besturing: via knoppen en het touchscreen. Daarnaast komen er speciale pakketten met skins en textures gebaseerd op Nintendo-franchises.



De game komt vandaag op de 3DS eShop uit en later ook fysiek in de winkels. Precieze releasedata zijn niet bekend.