Doom en Wolfenstein 2 naar Switch, Skyrim komt op 17 november

De Bethesda-shooters Doom en Wolfenstein 2: The New Colossus komen beiden naar Switch.



Doom komt rond de feestdagen van dit jaar naar Nintendo's console. Verdere details zijn niet bekend, al laat men wel weten dat zowel de single- als multiplayer naar de Switch-versie komt. Het is niet bekend of alle aanpassingen en dlc van de versies op andere consoles naar de Switch-versie komt.



Over Wolfenstein 2: The New Colossus is nog minder bekend, alleen dat de game in 2018 op de Switch verschijnt. Op PS4, Xbox One en pc verschijnt de titel later dit jaar.



Het eerder aangekondigde The Elder Scrolls 5: Skyrim voor Switch heeft nu een releasedatum: 17 november. Dat is zo'n zes jaar na de pc-, PS3- en Xbox 360-versie. De Switch-versie heeft ook de drie uitbreidingen, Dragonborn, Dawnguard en Hearthfire. Daarbij zitten er exclusieve wapens en kleding gebaseerd op Zelda in de game. Deze zijn zowel via amiibo als door de game te spelen ontgrendelbaar.