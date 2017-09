Demo van Project Octopath Traveler later vandaag online op Switch

De aankomende rpg Project Octopath Traveler, in ontwikkeling bij Square Enix, krijgt vandaag een demo op de Switch.



Dat kondigde Nintendo aan tijdens zijn Direct-uitzending vannacht. De game wordt ontwikkeld door het team achter Bravely Default en heeft een unieke grafische stijl die tweedimensionale en HD-graphics combineert.



Er werd ook gameplay van de game getoond, waarin te zien is dat er acht verschillende speelbare personages zijn die zich allemaal anders laten besturen in de gevechten. Hier is meer van te zien in de nieuwe trailer.

De volledige game moet ergens in 2018 voor Switch verschijnen. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.