Lyn is speelbaar in Fire Emblem Warriors, aldus Nintendo tijdens de Direct-uitzending afgelopen nacht.



Lyn is een van de hoofdpersonages in de Fire Emblem-game op de Game Boy Advance. Dat is de eerste game in de franchise die ook buiten Japan uitkwam.



Het spel komt op 20 oktober uit op Switch en 3DS. De Switch-versie krijgt een speciale editie met art-kaarten en de soundtrack van de game op drie disks.