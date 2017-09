Bundel en fotomodus voor Super Mario Odyssey aangekondigd

Er zijn tijdens de Nintendo Direct-uitzending nieuwe beelden van Super Mario Odyssey getoond, waarin onder andere een fotomodus te zien is. Ook is er een Switch-bundel aangekondigd.



De bundel komt wereldwijd uit op de releasedag van Odyssey, 27 oktober. In de bundel zitten een Switch-console en dock, de game en een draagdoosje om de Switch in te doen. De Joy-Cons in de bundel zijn rood.

In nieuwe beelden werden verder een aantal nieuwe levels getoond, waaronder levels op een strand en in de sneeuw. De game krijgt daarnaast een speciale fotomodus waarmee spelers niet alleen foto's kunnen maken, maar ze ook naar hun smaak kunnen aanpassen en op social media plaatsen.