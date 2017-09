De 3DS-game Kirby Battle Royale kreeg ook wat minuten aandacht tijdens de Nintendo Direct.



De game verschijnt op 3 november en laat spelers het egen elkaar opnemen in allerlei verschillende modi. In de trailer is meer te zien over de game.



Daarnaast liet Nintendo weten dat de Kirby: Star Allies voor Switch in de lente van 2018 verschijnt.