Fysieke versie Snipperclips met nieuwe levels aangekondigd

De Switch eShop-game Snipperclips komt op 10 november fysiek in de winkels uit.



Deze versie, genaamd Snipperclips Plus: Cut It Out Together!, bevat daarnaast nieuwe levels waarin spelers nog meer puzzels op kunnen lossen. Daarnaast zijn oude levels opnieuw te spelen waarbij de bestuurbare personages van spelers nieuwe vormen hebben.



Snipperclips kwam op de lancering van de Switch op de eShop uit en laat spelers samenwerken door stukken uit elkaars lichaam te knippen. Op die manier kunnen diverse puzzels worden opgelost. Hoewel de game alleen gespeeld kan worden, is het vooral bedoeld voor co-op gameplay.