Speel Nintendo-klassiekers in multiplayer met Arcade Archives

Nintendo gaat op Switch games in een 'Arcade Archives'-serie uitbrengen. Het gaat om klassieke Nintendo-games die multiplayergameplay meekrijgen. Het is nog niet duidelijk of het ook om online multiplayer gaat.

De eerste game die uitkomt via de eShop is VS Mario Bros. Daarnaast worden titels als VS Super Mario Bros., VS Ballon Fight, VS Ice Climbers, VS Pinball, VS Clu Clu Land en VS Punch-Out!! verwacht.



Alle games moeten individueel beschikbaar komen. Over een prijs is nog niets bekend.