Project London brengt Engelse hoofdstad naar GTA 5

De GTA 5-mod Project London is een GTA-project met als doel San Andreas om te zetten in Londen.

Een van de drie modders die aan het project werkt, legt uit dat het project ontzettend ambitieus is: "Alleen al het veranderen van de wegen en alle auto's aan de andere kant van de weg laten rijden kost me 210 uur", vertelt Kieran.

De originele GTA: London vond plaats in de jaren '60, terwijl Project London gericht is op de moderne stad. Het idee is om alle grote herkenningspunten stapsgewijs toe te voegen aan de mod, om zo de GTA-stad beetje bij beetje om te toveren tot een die op de Engelse hoofdstad lijkt. Hiervoor moeten de modders veel onderzoek doen via Google Street View, video's en foto's van Londen.

"Het is veel werk en zal ook veel tijd kosten om te realiseren. Elke keer dat ik een onderdeel heb afgewerkt voeg ik het toe aan de mod, update ik het en breng ik het uit", vertelt Kieran aan PCgamer .

De modders geven aan dat Project London een hobbyproject is, waar zij in hun vrije tijd aan werken. Hierdoor kan het soms lang duren voor er weer een update is. Meer informatie over de mod is te vinden op de GTA 5 Mods-pagina .