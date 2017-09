De personages van Call of Duty: WW2 uitgelicht - Trailer

Er zijn vier korte trailers uitgebracht waarin de hoofdpersonages van Call of Duty: WW2 centraal staan.



Deze vier personages zijn de focus van de singleplayercampaign van de game. Twee van de vier personages, Zuassman en Daniels, zijn daadwerkelijk speelbaar.

Activision geeft deze heel week meer informatie over Call of Duty: WW2. Zo was er gisteren een uitgebreide trailer van de campaign te zien. De game verschijnt op 3 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.