Overwatch ontvangt update die Junkertown-map toevoegt

De nieuwe map Junkertown is nu speelbaar in Overwatch op alle platformen.



Junkertown speelt zich af in de Australische outback. Het was ooit de thuishaven van de criminelen Junkrat en Roadhog voordat ze werden verbannen door de koningin van Junkertown, maar nu is het duo weer teruggekeerd.



Ook nieuw is de mogleijkheid voor Xbox One-spelers met een 'avoid me'-rating om in dezelfde matchmaking pool te zitten als andere spelers. Men kan dan echter geen voice chat gebruiken.

Verder zijn de personages Mercy en D.Va dusdanig aangepast dat ze volgens Blizzard als compleet nieuwe personages moeten aanvoelen.