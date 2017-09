Demo van Forza Motorsport 7 nu beschikbaar

Racefanaten kunnen nu aan de slag met een demo van Forza Motorsport 7 voor Xbox One en pc.



De demo bevat "drie unieke race-ervaringen" om uit te proberen, maar de volledige game heeft meer dan zevenhonderd auto's en dertig omgevingen, inclusief een dynamisch weersysteem. Forza 7 is daarbij een 'Play Anywhere'-game. Spelers die de game op Xbox One of pc kopen, ontgrendelen de andere versie gratis.



Forza Motorsport 7 verschijnt op 3 oktober voor Xbox One en pc. Een Ultimate Edition komt eerder uit op 29 september. Lees hier een gloednieuwe preview van de game. Hieronder is de lanceringstrailer van de racegame te zien in een 4K-resolutie.