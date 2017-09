Carentan-map mogelijk beschikbaar in Call of Duty: WW2

De Carentan-map uit Call of Duty 2 verschijnt mogelijk in Call of Duty: WW2.

Reddit-gebruiker DanteYJ heeft een afbeelding geplaatst waardoor aannemelijk is dat de Carentan-map naar Call of Duty: WW2 komt. In de afbeelding is de Pro Edition te zien van het spel, die de Season Pass bevat van de game met daarin de Carentan-map.

Dit is opmerkelijk, aangezien de map niet officieel aangekondigd is of aangegeven staat bij de inhoud van de Pro Edition van de game . Als het klopt dat een remake van deze map in de aankomende Call of Duty-game verschijnt, zijn veel liefhebbers tevreden gesteld; de map is namelijk zeer geliefd onder spelers. Wel zou het betekenen dat de map alleen beschikbaar is door een Season Pass aan te schaffen, wat dus voor een hoger kostenplaatje zorgt.

Eerder deze week is een trailer van de campaign uitgebracht. Call of Duty: WW2 komt uit op 3 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.