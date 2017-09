Nier: Automata is een succes met 2 miljoen verscheepte exemplaren

Nier: Automata is wereldwijd twee miljoen keer verscheept, zo brengt Square Enix naar buiten.



Het gaat hier zowel om fysieke als digitale exemplaren. Square Enix laat weten dat Nier nu een belangrijke franchise voor hen is. Nier: Automata is het vervolg op Nier en is ontwikkeld door PlatinumGames, samen met Square Enix-werknemers Yosuke Saito en Akihiko Yoshida. De game is beschikbaar op pc en PlayStation 4.