Tien uur gratis Fifa 18 met EA Access en Origin Access

Gamers met EA Access op Xbox One of Origin Access op pc kunnen een trial van Fifa 18 uitproberen.



Mensen met een abonnement op de services op pc of Xbox One kunnen tien uur met de populaire voetbalgame aan de slag. Er zitten zowel single- als multiplayermodi in de trial. Alle progressie die wordt geboekt kan meegenomen worden naar de uiteindelijke versie van de game.



De volledige game verschijnt op 29 september. Mensen met EA Access op XBox One krijgen ook 10 procent korting op digitale aankopen van EA, waaronder de game zelf en Fifa Points. Ook pc-gamers met Origin Access krijgen 10 procent korting op de game.



Fifa 18 komt niet alleen op Xbox One en pc uit, maar ook op PlayStation 4 en Switch. De Switch-versie heeft niet de Journey-verhaalmodus uit de andere versies. Tot slot komen er ook Legacy-edities uit op de PlayStation 3 en Xbox 360.