Loop de features van Star Wars Battlefront 2 door met Finn - Trailer

Niemand minder dan John Boyega, de acteur achter Star Wars-personage Finn, vertelt meer over Star Wars Battlefront 2 in deze nieuwe trailer.



Boyega toont in de trailer de locaties, helden, modi, klassen en star cards van de game. Daarbij is Finn een gratis te downloaden personage in december. Alle dlc die voor Battlefront 2 verschijnt, moet gratis worden.



Star Wars Battlefront 2 is vanaf 17 november verkrijgbaar voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.