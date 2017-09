Assassin’s Creed Origins-headset kost 50.000 euro

Heb jij nog ergens 50.000 euro liggen en weet je niet wat je ermee moet? Dan is deze Assassin’s Creed-headset met gouden afwerkingen misschien iets voor jou.



Ubisoft heeft in samenwerking met de Franse juwelier Tournaire een headset gemaakt in thema van Assassin’s Creed Origins, met gouden elementen van 18-karaat goud.

De uitgever en juwelier hebben vooral veel gebruik gemaakt van het bekende Egyptische oog van Horus, die de zoon van Osiris kwijtraakte in een gevecht met de jaloerse Set, die koning Osiris in veertien stukken sneed en deze verspreidde over heel Egypte. Dit oog werd vaak in tombes en op grafkisten geportretteerd zodat de doden weer konden zien. Ook staat is het een symbool van bescherming.



Als je na deze leuke accessoire nog niet door je geld heen bent, kun je ook gaan voor dit bronzen beeld van het hoofd van Bayek, de protagonist van Assassin’s Creed Origins. Deze kost maar 12.000 euro. Er zijn maar tien exemplaren van deze statue gemaakt. Met beide voorwerpen kun je jezelf een echte Assassin’s Creed-fan noemen.