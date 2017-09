Xbox Games Pass-games voor oktober met o.a. Street Fighter 4

Microsoft heeft de games aangekondigd die vanaf 1 oktober beschikbaar zijn via Xbox Games Pass. Hieronder valt onder andere Street Fighter 4.

Andere games die vanaf begin volgende maand beschikbaar zijn om te spelen, zijn Costume Quest 2, Saint's Row: Gat Out of Hell, State of Decay, The Bug Butcher, Cursed Castilla en Tower of Guns. Er zijn nog altijd geen games die van de service verdwenen zijn.

Xbox Game Pass is een Netflix-achtige dienst, maar dan voor games die voor de Xbox One of Xbox 360 zijn uitgekomen. Voor 9,99 euro per maand krijgen gebruikers van de dienst toegang tot een selectie aan games die zij op de Xbox One kunnen spelen.

De spellen worden niet via het internet gestreamd, maar moeten eerst worden gedownload. De titels die binnen het abonnement vallen zijn dertig dagen offline speelbaar, daarna moet weer verbinding gemaakt worden met het internet. Hier staan alle games die beschikbaar zijn via de service.