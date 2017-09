Nintendo geeft toe dat Mario Yoshi slaat in Super Mario World

In een interview met Nintendo blijkt dat Yoshi op zijn hoofd geslagen werd door Mario in Super Mario World. Ook is het originele design van Yoshi vrijgegeven door het bedrijf.

Shigefumi Hino, de designer van Super Mario World, laat weten in het interview :

"Het idee achter het design is dat wanneer Mario Yoshi slaat, Yoshi daar zo van schrikt dat zijn tong naar buiten schiet."

Later bedachten de designers echter dat Mario in dit verhaal niet zo aardig was en dat deze agressieve manier van handelen niet bij het heldenkarakter van hem past. Daarom besloten ze toen het verhaal te veranderen; Mario gebaart dat Yoshi zijn tong uit moet steken.

Op de Supper Mario Broth-site werd de Mario-slaat-Yoshi-theorie voorgoed ontkracht, toen officiële artwork werd gepost waarin duidelijk te zien is dat Mario een gebaar maakt wanneer Yoshi's tong reikt naar een stuk fruit.

De animatie in de game is echter niet veranderd, dus zou je kunnen zeggen dat Mario Yoshi inderdaad op zijn achterhoofd slaat. Bekijk hieronder hoe Mario zijn beste vriend slaat per frame van de animatie.

Ook geeft Nintendo beelden vrij van het originele design van Yoshi. Yoshi verscheen voor het eerst in Super Mario World in 1990. In de tekening lijkt Yoshi op een soort dinosaurus, maar heeft hij ergens ook wel wat weg van een vogel. Zo doet hij een beetje denken aan Chocobo uit de Final Fantasy-franchise.

Hieronder zijn de sprites van Yoshi en andere vijanden te zien die in een vroeg stadium van ontwikkeling zijn voor Super Mario World. Al deze informatie is vrijgegeven als extraatje ter ere van de release van de SNES Classic Mini, die vandaag uitgebracht is. In dit artikel houden we voor je bij waar de mini-console op dit moment verkrijgbaar is.