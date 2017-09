Commodore 64 Mini aangekondigd met 64 spellen

Koch Media heeft een mini-versie van de Commodore 64 genaamd THEC64 Mini aangekondigd.

De mini-console wordt door Retro Games Ltd. ontwikkeld en bevat 64 games bij de lancering. De lijst is een verzameling van spellen zoals deze uitkwamen voor Commodore 64 in de jaren '80.

Het gaat hier om de homecomputer die in 1982 uitkwam. THEC64 Mini bevat een HDMI-aansluiting, net als de NES en SNES Classic Mini van Nintendo. De console is half zo groot als het origineel en houdt zich aan het originele design. Hij wordt geleverd met een klassieke joystick, die je kunt aansluiten op een van de twee USB-poorten om de games mee te spelen.

THEC64 Mini verschijnt begin 2018 in de winkels en zal 79,99 euro kosten. Meer informatie over de homecomputer is te vinden op www.thec64.com .

Bekijk hieronder de volledige lijst:



AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Bounder

California Games

Chip’s Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II: The Revenge

Cybernoid: The Fighting Machine

Deflektor

Everyone’s A Wally

Firelord

Gribbly’s Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

Insects In Space

Mega-Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Slayer

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Stormlord

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing Bounces Back

Thing on a Spring

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

Atari heeft onlangs ook verschillende kleine consoles aangekondigd die oude Atari-spellen emuleren.