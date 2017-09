Wookiee Leaks: A Star Wars News Update met Boba Fett bij Star Wars Identities!

Je hebt even een dagje extra moeten wachten maar het is de moeite waard. We waren op bezoek bij de feestelijke opening van de fanstastische Star wars Identities-expositie in Utrecht. Deze bijzondere tenstoonstelling blijkt een must-see for die-hard Star Wars-fans aangezien er talloze props te zien zijn die daadwerkelijk in de films gebruikt zijn.

Zo vind je er de originele kostuums van Boba Fett, C3-PO, R2-D2 en zelfs Princess Leia's 'slave costume'. Ook staat de originele Yoda-pop er en zijn er de originele schaalmodellen van ruimteschepen als de Star Destroyer, Milennium Falcon en X-Wings te vinden. Dus met andere woorden: daar moét je naartoe.

Om deze vette expositie af te trappen was er gisteren een feest met vele BN'ers die Star Wars allemaal een warm hart toe dragen en dus schoot Wookiee Leaks er een paar aan met de vraag waarom zíj zo verknocht zijn aan de films.



Maar zonder enige twijfel was toch wel het hoogtepunt van de avond dat Jeremy Bulloch aanwezig was bij de opening. De inmiddels 72 jarige Engelsman is natuurlijk wereldberoemd geworden door zijn iconische rol als Boba Fett, de bounty hunter uit Empire Strikes Back en Return of the Jedi.

Al met al was het een fantastische avond waarbij alle aanwezigen ook het interactieve gedeelte van Star Wars Identities konden uitproberen. Volgende week gaan we zeker dieper in op dat gedeelte van Identities, maar nu kan je in ieder geval genieten van een voorproefje van één van de tofste Star Wars-events van het jaar.

En om het feestje af te maken mogen we ook nog een cool damesshirt van Dirtees.nl weggeven, die sowieso een uitstekende collectie Star Wars- en popculture-kleding heeft. Check het einde van de video om te zien wat je daar voor moet doen.

Star wars Identities is vanaf zaterdag 30 september tot 11 maart 2018 te zien in Leidsche Rijn, Utrecht. Meer info vind je hier.

