Nioh is niet meer exclusief voor PS4

Koei Tecmo verrast ons allen op deze maandag met de aankonding om Team Ninja's actie-rpg Nioh op pc uit te gaan brengen. De game wordt op Steam gelanceerd als de ' Complete Edition'. Zoals de naam al suggereert, bevat deze versie van Nioh de drie dlc-pakketten Dragon of the North, Defiant Honor en Bloodshed's End.

Nieuw in de pc-versie is een Action Mode waarmee de actie op het scherm in een stabiele 60fps wordt vertoond. Een Movie Mode zorgt ervoor dat de ninja-manoeuvres in een resolutie tot 4K te zien is.

Een speciale Dharmachakra Kabuto-helm wordt uitgebracht om de Steam-release te vieren. Op onderstaande afbeelding is de connectie met het distributieplatform van Steam duidelijk te zien.

Nioh Complete Edition is vanaf 7 november beschikbaar via Steam. De prijs is nog onbekend. Op de Steam-pagina zijn de systeemeisen tevens te vinden.

In februari verscheen Nioh exclusief voor PlayStation 4. In onze review werd de game omschreven als "e en overduidelijk potentieel dat verspild wordt door frustrerende repetiviteit".