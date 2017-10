Assassin's Creed Origins-video's brengt pret naar Oude Egypte

een serie korte Assassin's Creed Origins-video's zijn verschenen, waarin afbeeldingen uit het Oude Egypte op een humoristische manier gebruikt worden.

De verzameling video's heet Tales from the Tomb en gebruikt bekende afbeeldingen uit de oudheid om de achtergrond van Assassin's Creed Origins in beeld te brengen. Zo voelt de zonnegod Ra in de eerste video zich beledigd door de aanname dat alle vogels elkaar zouden moeten kennen, waaronder de adelaar van Bayek, de vogel van de hoofdpersonage van de game.

Assassin's Creed Origins komt op 27 oktober uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Lees hier alvast onze hands-on preview van Assassin's Creed Origins.