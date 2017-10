Complete Edition van Horizon: Zero Dawn verschijnt eind dit jaar

Een 'Complete Edition' van Horizon: Zero Dawn is vanaf 6 december verkrijgbaar in de winkels.



Deze editie van de eerder dit jaar verschenen actiegame bevat zowel de originele game als de binnenkort te verschijnen uitbreiding The Frozen Wilds, dat op 7 november beschikbaar moet zijn.



Daarnaast bevat de Complete Edition ook alle bonusconcent uit de Digital Deluxe Edition van de game, waaronder een digitaal artboek, een PS4-thema en exclusieve wapens en outfits.

Horizon: Zero Dawn is ontwikkeld door het Nederlandse Guerrila Games en is een succesvolle nieuwe franchise voor Sony. Eerder deze week bleek het de eerste game ooit om een Gouden Kalf te winnen.