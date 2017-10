Het duistere verhaal van Pokémon Ultra Sun en Moon - Trailer

Een Japanse trailer voor Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon geeft meer info over het verhaal van de aankomende 3DS-titels.

In de video wordt het alternatieve verhaal van Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon gemarkeerd door het verschijnen van een duisternis over Alola. De trailer benadrukt: "Dit is niet de Alola die je kent."

Ook is kort te zien dat de speler op de nieuwe versies van de legendarische pokémon Solgaleo en Lunala zit en hiermee aan het reizen is. Daarnaast maken ook de Ultra Beasts hun verschijning, inclusief Burst en Assembley, die in september aangekondigd werden.

Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon worden uitgebracht op 17 november voor Nintendo 3DS. Bekijk hieronder de verhaaltrailer.