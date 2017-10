Op wereldreis in Super Mario Odyssey - Trailer

Nintendo Japan heeft een nieuwe trailer uitgebracht van het aankomende Super Mario Odyssey.



De trailer praat in het Japans over de features van de game, maar bevat genoeg gameplaybeelden die het de moeite waard maken voor mensen die de taal niet spreken.



Naast Mario in actie is ook de Crazy Cap Shop te zien, waarin mensen hoeden en kleding voor Mario kunnen komen, en de Snapshot-modus, om foto's van de game in te maken en te bewerken.

Super Mario Odyssey verschijnt op 27 oktober voor Switch.