Arms-comic van Dark Horse aangekondigd

Nintendo en Dark Horse maken een comicbook gebaseerd op Switch-fighter Arms.



Dark Horse heeft al diverse boeken rondom de Zelda-reeks uitgebracht. In de herfst van 2018 wordt die samenwerking dus uitgebreid met een graphic novel rondom Arms, al is daar verder weinig over bekend. Wat al wel duidelijk is, is dat het boek wordt getekend door Joe Ng, die eerder onder andere met Udon Entertainment aan Street Fighter werkte.



Arms is een fighter voor de Switch die in de lente van dit jaar verscheen. Alle personages hebben uitrekbare armen die door spelers bestuurd kunnen worden.