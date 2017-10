Speelbaar level van Psychonauts 2 getoond - Dev diary

In een nieuwe developer diary toont Double Fine een speelbaar level uit Psychonauts 2.



In de video praat Tim Schafer over de ontwikkeling van de game. Hoewel er intern al meer levels speelbaar waren, is dit het eerste level waarbij alle elementen waar de verschillende ontwikkelaars van Double Fine afzonderlijk aan werkten, samen vallen.



Volgens Schafer is dit level nog niet geheel af, maar is het wel een gebied die al volledig speelbaar is. Het vervolg op de culthit moet ergens volgend jaar verschijnen.