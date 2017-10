Valve brengt nieuwe versie van Dust2-map binnenkort naar CS:GO

De populaire map Dust2 uit Counter-Strike: Go keert binnenkort terug in een nieuw jasje.

Dust2 werd in februari dit jaar verwijderd uit competitieve wedstrijden en vervangen door de map Inferno. Inmiddels heeft Valve bekendgemaakt aan een geüpdatete en versie van de klassieke map te werken.

Via Twitter liet Valve weten dat de map beschikbaar om te testen is in de volgende bèta. Naast de onderstaande afbeelding is er geen verdere informatie over de nieuwe Dust2 uitgebracht.