T-rex op je dak in nieuwe Mario Odyssey-gameplay

Mario-fans hebben vandaag maar geluk. Na een bijzondere muzikale trailer brengt Nintendo Japan drie korte video's voor Super Mario Odyssey uit met verse gameplaybeelden van de Switch-platformer.

In de video's zien we nieuwe scenario's in levels die al eerder getoond werden. Zo zien we een achtervolging met een T-rex in New Donk City, een gigantische Bullet Bill en een selectie uit de nieuwe garderobe voor Mario.

Super Mario Odyssey is vanaf 27 oktober verkrijgbaar voor de Switch. De game is al in het wild gespot; op Neogaf werd een foto geplaatst van het Switch-menu terwijl Mario Odyssey wordt geïnstalleerd.