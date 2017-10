Speciaal Pokémon Go-evenement in Amstelveen start zaterdag

Pokémon Go Safari Zone komt dit weekend naar Amstelveen, waarbij trainers zeldzame pokémon kunnen vangen.

Origineel was het plan van Niantic het evenement in augustus lanceren. Dit werd echter uitgesteld, aangezien zich veel netwerkproblemen voordeden tijdens onder andere het Chicago Fest.

Nu die problemen voor het grootste deel opgelost lijken, komt Pokémon Go Safari Zone op 14 oktober naar Nederland. Speciaal in Amstelveen kunnen spelers op deze dag zeldzame pokémon vangen, die normaal gesproken nauwelijks of niet voorkomen in Nederland. Zo is zaterdag Kangaskhan verkrijgbaar, een pokémon die eigenlijk alleen in Australië te vangen is. De zeldzame Chansey zal ook meer tevoorschijn komen op deze dag, die wordt gezien als een van de lastigste wezens om te bemachtigen.

Er zijn geen speciale plannen gemaakt voor het vangen van legendarische pokémon. Niantic heeft geen speciale Raid Battles georganiseerd voor het evenement. Wel zijn er drie verschillende lounges voor de drie verschillende teams Mystic, Valor en Instinct.

Officieel kunnen alleen Pokémon Go-spelers met een ticket meedoen aan het Safari Zone-evenement. Echter zijn de zeldzame pokémon ook gewoon verkrijgbaar voor mensen zonder kaartje, ook al kunnen zij niet genieten van de exclusieve medailles en items die vrijgegeven worden tijdens Pokémon Go Safari Zone.