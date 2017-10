Een Japanse trailer voor de Frozen Wilds-dlc van Horizon Zero Dawn

Fans van sneeuw, ijs en post-apocalyptische werelden opgelet! Er is een Japanse trailer verschenen van Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds. In augustus werd bekendgemaakt dat Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds op 7 november uitgebracht wordt. De uitbreiding kost 19,99 euro of 17,99 euro voor leden van PlayStation Plus.

De trailer bevat geen tekst en geeft niets vrij over verhaallijnen of nieuwe personages. Wel zijn de landschappen te zien die straks ontdekt kunnen worden door liefhebbers in een besneeuwd gebied in het noorden.

Tijdens de Dutch Game Awards 2017 ontving de game maar liefst vijf prijzen. Bekijk hieronder de trailer.



Zin in in een nieuw avontuur met Aloy of houd jij tussen alle nieuwe games door geen tijd over om dieper in Horizon Zero Dawn te duiken?