Phil Spencer denkt dat cross-play met PS4 onwaarschijnlijk is

Phil Spencer bespreekt zijn visie van de eventuele toekomstige cross-play met PlayStation 4.

Microsoft geeft al tijden aan interesse te hebben in cross-play, ook met PlayStation 4. Het betreft hier onder andere games als Minecraft, Ark Survival Evolved en Rocket League, die met cross-play samengespeeld zouden kunnen worden over verschillende platforms.

Sony lijkt hier echter niets voor te voelen. Eerder werd dit al duidelijk toen de Better Together-update uitgebracht werd voor Minecraft, waardoor de game cross-play ondersteunt over verschillende platformen. Alleen Sony leek hier geen interesse voor te hebben, waardoor de PlayStation 4 en PlayStation een van de weinige consoles zijn die niet van deze functie profiteren.

Het is duidelijk dat de reden hiervoor niet is dat cross-play moeilijk realiseerbaar is. Eerder voegde een Fortnite-bug per ongeluk cross-play toe aan de game, waardoor het een paar uur lang mogelijk was voor PlayStation 4- en Xbox One-spelers om tegen elkaar te spelen. Toen dit ontdekt werd is deze feature snel verwijderd door Epic Games.

Phil Spencer, die kortgeleden is gepromoveerd tot Executive Vice President of Gaming bij Microsoft, heeft tijdens de Brazil Game Show aangegeven dat hij niet optimistisch is over cross-play met PlayStation 4:

"We onderhandelen constant met Sony," vertelt hij aan Gamespot , "Ik heb enorme moeite met het uitspreken van hun argumenten en redenen... " Spencer noemt de beperking omtrent multiplayer als een reden dat men hetzelfde apparaat koopt als hun vrienden, wat een voordeel is voor Sony door de grotere hoeveelheid verkochte PlayStation 4-consoles.

Hij voegt hieraan toe dat Sony waarschijnlijk niet snel van gedachte zal veranderen:

"Ik denk niet dat iedereen dezelfde aanpak heeft wat betreft het systeem. Ik ga dus niet zeggen dat er helemaal geen mogelijkheden meer zijn, maar ik denk dat sommige fundamentele redenen en scenario's bijna onveranderlijk zijn. Ik denk dus niet dat er snel wat aan zou veranderen bij Sony."

Sony heeft hier niets over vrijgegeven en geeft vooralsnog geen reactie op de situatie.