Dataminers vinden nieuwe valuta in Call of Duty: WW2-code

Dataminers hebben in de code de Call of Duty: WW2-bèta informatie gevonden over de game die nog niet bekend was.

Alle gevonden informatie is verschenen op Reddit. Hieruit blijkt dat in deze Call of Duty-game veel elementen terug zijn te zien uit andere, recente titels van de serie. Ook zijn features aangetroffen die nog nooit eerder in de franchise zijn voorgekomen.

Gezien het hier gaat om de bèta-code en niet om de code van het uiteindelijke spel, kunnen nog veel dingen aangepast worden. Desalniettemin is het aannemelijk dat de bèta van het spel een goede indicatie is van hoe de game uiteindelijk uitgebracht wordt.

In de multiplayer van Call of Duty: WW2 zijn vier verschillende currency aangetroffen: CoD Points, Supply Keys, Weapon Parts en Armory Credits.

Supply Keys zijn bekend van Modern Warfare Remastered en Infinity Warfare. Met deze valuta zijn lootboxes te openen, waarin cosmetische skins te vinden zijn voor bijvoorbeeld wapens. Sledgehammer heeft aangegeven dat het hier bij de lancering van de game alleen gaat om cosmetische aanpassingen. In de vorige delen kon de inhoud van deze lootboxes ook aanpassingen doen aan de statistieken van wapens.

Spelers krijgen Weapon Parts wanneer er een lootbox wordt geopend waarvan zij de inhoud al hebben. Deze Weapon Parts zijn vervolgens op te sparen, waarmee andere cosmetische varianten kunnen worden aangeschaft.

Daarnaast zijn ook Armory Credits verkrijgbaar. Deze valuta is helemaal nieuw en speel je vrij door dagelijkse uitdagingen te volbrengen, waarvan er elke dag zes verschijnen met variërende moeilijkheidsgraden. Het aantal Armory Credits dat een speler ontvangt is afhankelijk van hoe moeilijk een opdracht is. Voor een makkelijke uitdaging krijgen spelers dertig credits, terwijl moeilijke opdrachten zeventig credits opleveren. Met deze valuta kunnen spelers Armory Drops kopen, een soort lootbox waarbij je een wapen-type uit kunt kiezen. Vervolgens zullen lootboxes die verkrijgbaar zijn met Supply Keys vaker content bevatten die relevant is voor de gekozen type wapens.

Tot slot zijn natuurlijk CoD Points verkrijgbaar, waarmee alles te kopen valt in de game. CoD Points zijn alleen te krijgen door er echt geld voor te betalen.

Call of Duty: WW2 verschijnt op 3 november uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc.